Морокко стало главным покупателем украинской молочной продукции

В 2018 году Украина получила от экспорта молочных продуктов на 6% меньше, чем в 2017. Об этом сообщила Ассоциация производителей молока.
Снижение цен на молочные продукты на мировом рынке привело к тому, что суммарная выручка составила 263,7 млн долл. (-18 млн долл.).
Пальму первенства импорта украинской молочной продукции получило Марокко — туда ушло 10% всей молочной продукции в денежном выражении, или 27,1 млн долл. (речь идет о поставках масла).
На втором месте — Казахстан (8,9% всего импорта, или 23,6 млн долл.), на третьем Молдова — 5,7%, или 15 млн долл.
Самое большое проседание продаж отмечалось в группе сухого молока и сгущенки — минус 26,5% и молочной сыворотки — минус 11,7%.
В то же время, удалось на половину нарастить продажи молока питьевого и сливок и более чем в два раза — экспорт кисломолочной продукции.
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