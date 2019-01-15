Морокко стало главным покупателем украинской молочной продукции

В 2018 году Украина получила от экспорта молочных продуктов на 6% меньше, чем в 2017. Об этом сообщила Ассоциация производителей молока.

Снижение цен на молочные продукты на мировом рынке привело к тому, что суммарная выручка составила 263,7 млн долл. (-18 млн долл.).

Пальму первенства импорта украинской молочной продукции получило Марокко — туда ушло 10% всей молочной продукции в денежном выражении, или 27,1 млн долл. (речь идет о поставках масла).

На втором месте — Казахстан (8,9% всего импорта, или 23,6 млн долл.), на третьем Молдова — 5,7%, или 15 млн долл.

Самое большое проседание продаж отмечалось в группе сухого молока и сгущенки — минус 26,5% и молочной сыворотки — минус 11,7%.

В то же время, удалось на половину нарастить продажи молока питьевого и сливок и более чем в два раза — экспорт кисломолочной продукции.