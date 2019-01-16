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Манафорт после избрания Трампа хвастался способностью назначать нужных людей в Белый дом

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Манафорт после избрания Трампа хвастался способностью назначать нужных людей в Белый дом

Пол Манафорт в 2017 году заявлял, что может через посредников назначать нужных людей в Белый дом. Это, как передает Reuters, следует из показаний одного из свидетелей на процессе против экс-главы предвыборного штаба Трампа.

Соответствующие показания дал приведенный к присяге агент ФБР, работающий в команде спецпрокурора Роберта Мюллера. По данным следствия, о подобной возможности Манафорт рассказал экс-партнеру по бизнесу Ричарду Гейтсу в январе 2017 года.

Минюст США и спецпрокурор Мюллер обвиняют Пола Манафорта в нарушении условий сделки со следствием. Так, по данным ФБР, Манафорт лгал о том, что с августа 2016 года, когда он покинул пост главы предвыборного штаба Трампа, у него не было контактов с Белым домом. Слова Манафорта о способности проводить людей в американскую администрацию опровергают эти показания.

Также Манафорт солгал о контактах со своим деловым партнером Константином Килимником. Его ФБР подозревает в связях с российской разведкой. Установить это удалось благодаря ошибке адвокатов Манафорта при подготовке судебных документов. Они загрузили в базу данных суда неотредактированные файлы, из которых следовало, что Манафорт делился с Килимником данными опросов, связанных с президентской кампанией Трампа. По данным Financial Times и следователей из группы Мюллера, Килимник, уроженец Украины, учился в Военном университете Министерства обороны России.

Напомним, что Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года и был арестован вместе со своим партнером Ричардом Гейтсом в октябре 2017-го в рамках расследования «российского дела» о вмешательстве в выборы в США.

Манафорту предъявили обвинения в сговоре, отмывании денег, сокрытии банковских счетов, выполнении функций иностранного агента без необходимой регистрации, а также в уклонении от налогов и давлении на свидетелей. Все эти нарушения он совершил, когда был консультантом у экс-президента Украины Виктора Януковича.

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В рамках рассмотрения дела о заговоре против США Манафорт пошел на сделку со следствием и признал вину по двум пунктам — собственно в заговоре против США и в давлении на свидетелей, а также обязался выплатить государству $22 млн и сотрудничать с командой Мюллера.

Пол Манафорт
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