В США часть госслужащих вызвали на рабочие места работать без зарплаты

Администрация США вызвала на работу около 50 тыс. госслужащих, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна, они будут работать без оплаты. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что речь идет о работниках, отвечающих за выплату налоговых возмещений, безопасность полетов, а также проверки продуктов и лекарственных средств. Издание уточняет, что ранее судья отклонил просьбу профсоюзов авиадиспетчеров и других федеральных служащих обязать правительство платить зарплату, если сотрудников заставят работать.

Напомним, что еще 12 января в США был побит рекорд по длительности частичной приостановке работы правительства, тогда он составил 22 дня. Предыдущий рекорд был установлен при 42-м президенте США Билле Клинтоне, когда шатдаун продлился 21 день.

Работа правительства США была частично приостановлена 22 декабря, она связана с разногласиями по поводу выделения бюджетного финансирования на строительство стены на границе с Мексикой.