Трамп пошутил в Twitter о глобальном потеплении на фоне рекордных снегопадов в США

Президент США Дональд Трамп в шутку пожелал наступления глобального потепления в США на фоне обрушившихся на страну рекордных снегопадов.
«Будьте осторожны и постарайтесь не выходить из дома. Большая часть страны страдает из-за невероятных снегопадов и почти рекордных морозов, — написал он в воскресенье в своем Twitter. — Было бы неплохо, если бы наступило старое доброе глобальное потепление!»
Первый в наступившем году сильный снегопад в Вашингтоне и близлежащих штатах — Мэриленде и Вирджинии — парализовал работу организаций и учреждений, а также спровоцировал транспортный коллапс. Власти штатов в центральной части и на северо-востоке США рекомендовали воздерживаться от поездок на личном транспорте. В субботу неблагоприятные погодные условия привели к отмене и задержкам более 6,7 тыс. авиарейсов.
Трамп является критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он не раз высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции.
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