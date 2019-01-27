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Мадуро ответил на ультиматум европейских стран

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Мадуро ответил на ультиматум европейских стран

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидеров стран Европы в потакании американскому лидеру Дональду Трампу. «Вся Европа следит за словами Трампа, особенно в случае Венесуэлы», — заявил он в интервью телеканалу CNN Turk. Испанию, Францию и Германию политик призвал отказаться от ультиматума по выборам в боливарианской республике. «Никто не может выдвинуть нам ультиматум», — подчеркнул он.

В случае с Венесуэлой Европа, как продолжил Мадуро, «снова допускает ошибку». «Несмотря на наши 200 лет независимости, они игнорируют нашу историю. Мы гордимся нашей независимостью, в нас течет кровь наших освободителей», — заметил президент. Если кто-то хочет уехать из Венесуэлы, он может это cделать, добавил он. «Венесуэла не связана с Европой», — заявил Мадуро, подчеркнув также, что «европейские элиты не отражают мнение европейского народа».

«У нас много хороших друзей в Европе. Но лидеры европейских стран следят за словами, которое исходят из уст Трампа. Вся Европа следит за Трампом, особенно в случае Венесуэлы», — поделился мнением политик.

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Напомним, что ситуация в Венесуэле обострилась после инаугурации Мадуро 10 января. Результаты последних президентских выборов, прошедших в стране, не признали венесуэльская оппозиция, а также ряд западных и латиноамериканских стран. По их мнению, для участия в кампании не были допущены «некоторые игроки».

23 января спикер национальной ассамблеи (местного парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо на многотысячном митинге местной оппозиции объявил себя президентом страны. Его затем поддержали США, Канада, Грузия и ряд латиноамериканских стран. В Венесуэле вновь начались массовые протесты и столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов.

26 января Испания, Франция и Германия выдвинули венесуэльским властям ультиматум: если в течение ближайших восьми дней в боливарианской республике не состоятся досрочные выборы президента, они признают главой Венесуэлы Гуайдо.

Венесуэла, Николас Мадуро
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