На президентских выборах ожидается более 850 иностранных наблюдателей

На выборы Президента должны прибыть свыше 850 иностранных наблюдателей. Об этом сказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев на коллегии МВД, сообщает Укринформ.

«Ожидаем, что на выборы президента прибудут свыше 850 иностранных наблюдателей», — сказал Князев.

В частности, большое количество наблюдателей ожидается из Канады.

Напомним, он также сообщил о том, что Национальная полиция Украины по состоянию на утро понедельника зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства и открыла 8 уголовных производств.