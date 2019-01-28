На президентских выборах ожидается более 850 иностранных наблюдателей

На выборы Президента должны прибыть свыше 850 иностранных наблюдателей. Об этом сказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев на коллегии МВД, сообщает Укринформ.
«Ожидаем, что на выборы президента прибудут свыше 850 иностранных наблюдателей», — сказал Князев.
В частности, большое количество наблюдателей ожидается из Канады.
Напомним, он также сообщил о том, что Национальная полиция Украины по состоянию на утро понедельника зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства и открыла 8 уголовных производств.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016