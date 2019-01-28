Трамп заявил о возрождении сталелитейной промышленности США благодаря пошлинам

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что введение пошлин на продающуюся по «демпинговым» ценам импортную сталь полностью возродило американскую сталелитейную промышленность.
«Пошлины на „демпинг“ стали в США полностью возродили нашу сталелитейную промышленность. Расширение и строительство новых заводов происходит по всей территории США, мы не только сохранили эту важную отрасль, но и создали много рабочих мест. Кроме того, в нашу казну были выплачены миллиарды. Большая победа для США!» — написал он на своей странице в Twitter.
Напомним, что в марте Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив ряду стран отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие и в отношении Евросоюза, Канады и Мексики, ближайших экономических партнеров США.
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