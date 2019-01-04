С момента ареста директора Huawei в Китае задержали уже 13 канадцев

Тринадцать канадцев были задержаны в Китае с момента ареста финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Co Менг Ванжу в Ванкувере по запросу США. Об этом заявили в канадском правительстве, сообщает Reuters.

«В четверг Канада заявила, что 13 ее граждан были задержаны в Китае после того, как финансовый директор Huawei Technologies Co Менг Ванжу был арестован в прошлом месяце в Ванкувере по запросу Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, как минимум восемь из них были освобождены. Какие обвинения им предъявлено не известно.

Среди тринадцати задержанных канадцев был Майкл Ковриг, Майкл Спейвор, Сара Макивер и чиновник канадского правительства, который отказался, чтобы его личность раскрывали.

До этого заявления публике было известно о задержании только трех вышеупомянутых канадских граждан.

Напомним, дипломатическая напряженность в отношениях между Канадой и Китаем обострилась после ареста финансового директора Huawei Менг Ванжу 1 декабря.