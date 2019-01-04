С момента ареста директора Huawei в Китае задержали уже 13 канадцев

Тринадцать канадцев были задержаны в Китае с момента ареста финансового директора китайской корпорации Huawei Technologies Co Менг Ванжу в Ванкувере по запросу США. Об этом заявили в канадском правительстве, сообщает Reuters.
«В четверг Канада заявила, что 13 ее граждан были задержаны в Китае после того, как финансовый директор Huawei Technologies Co Менг Ванжу был арестован в прошлом месяце в Ванкувере по запросу Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.
Согласно заявлению, как минимум восемь из них были освобождены. Какие обвинения им предъявлено не известно.
Среди тринадцати задержанных канадцев был Майкл Ковриг, Майкл Спейвор, Сара Макивер и чиновник канадского правительства, который отказался, чтобы его личность раскрывали.
До этого заявления публике было известно о задержании только трех вышеупомянутых канадских граждан.
Напомним, дипломатическая напряженность в отношениях между Канадой и Китаем обострилась после ареста финансового директора Huawei Менг Ванжу 1 декабря.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016