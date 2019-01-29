Еврокомиссия призвала Facebook и Twitter активизировать борьбу с дезинформацией

Еврокомиссия сообщила во вторник, что получила первые отчеты от интернет-компаний, в том числе Google, Facebook и Twitter, о выполнении ими требований по борьбе с дезинформацией в сети, чиновники констатировали определенный прогресс в удалении фейковых аккаунтов, но ждут от компаний дополнительных мер.

В октябре 2018 года по предложению ЕК интернет-компании подписали кодекс практики борьбы с дезинформацией.

«Сегодня Google, Facebook, Twitter, Mozilla и ассоциации, представляющие рекламный сектор, представили свои первые доклады о мерах, которые они принимают для соблюдения кодекса практики против дезинформации. Хотя ЕК приветствует достигнутый прогресс, она также призывает стороны, подписавшие конвенцию, активизировать свои усилия в преддверии европейских выборов 2019 года», — говорится в сообщении ЕК.

Еврочиновники отмечают, что «был достигнут определенный прогресс, в частности, в удалении поддельных учетных записей и ограничении видимости сайтов, распространяющих дезинформацию».

«Однако необходимы дополнительные меры для обеспечения полной прозрачности политических объявлений к началу кампании по проведению выборов в ЕП во всех государствах-членах ЕС, для обеспечения надлежащего доступа к данным платформ в исследовательских целях и надлежащего сотрудничества между платформами и отдельными государствами-членами», — считают в ЕК.

По мнению вице-председателя ЕК по единому цифровому рынку Андруса Ансипа, компании теперь «должны убедиться, что эти инструменты доступны всем в ЕС, контролировать их эффективность и постоянно адаптироваться с учетом новых средств, используемых теми, кто распространяет дезинформацию».

Еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг заявил, что, «с учетом приближения европейских выборов, любой прогресс, достигнутый в борьбе с дезинформацией, приветствуется, но до мая нам нужно продвигаться дальше и быстрее».

Еврочиновники ожидают от компании Facebook «большей ясности относительно того, как социальная сеть будет использовать свои инструменты расширения прав и возможностей потребителей, а также активизировать сотрудничество с теми, кто проверяет факты, и исследовательским сообществом в ЕС». Компанию Google также призвали «поддерживать исследовательскую деятельность в большем масштабе».

«Twitter уделяет приоритетное внимание действиям против злоумышленников, закрывая поддельные или подозрительные учетные записи и автоматизированные боты. Тем не менее, необходима дополнительная информация о том, как это ограничит постоянных поставщиков дезинформации от продвижения их твитов», — заявили в ЕК.

В январе 2019 года онлайн-платформы должны предоставить комиссии подробную информацию по проделанной работе. Этот первый ежемесячный отчет опубликуют в феврале, аналогичные отчеты будут предоставляться каждый месяц до мая, когда пройдут выборы в ЕП.