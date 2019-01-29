Порошенко раскритиковал идею Тимошенко о «канцлере»

Президент Украины Петр Порошенко считает неконституционным предложение лидера партии «Батькивщины» Юлии Тимошенко принять новую конституцию с постом канцлера.

«Отдельные кандидаты предлагают возвращение, наоборот, к авторитаризму. Кто-то говорит об этом прямо, а кто-то свою мечту о единоличной власти камуфлирует в экзотический проект так называемой республики канцлерского типа с неограниченными полномочиями канцлера и, по сути, однопартийным парламентом. И, кстати, этот опасный проект является абсолютно неконституционным способом одобрения новой конституции в обход Верховной рады», — заявил Порошенко в ходе форума, который транслировался онлайн.

Он также заявил, что в украинской политике часто звучат популистские заявления, которые вводят людей в заблуждение.

Напомним, что ранее Тимошенко заявила, что Украине нужна парламентская форма правления с канцлером во главе правительства. По мнению политика, украинское общество должно выбирать парламентское большинство, во главе которого будет кандидат в канцлеры, который в случае победы на выборах возглавит правительство.

Тимошенко также предложила предусмотреть возможность в новой Конституции провести двухтуровые выборы в Верховную Раду.