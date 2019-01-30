Войти
Гройсман поддержал Порошенко на выборах
позиция
Гройсман поддержал Порошенко на выборах
Порошенко назвал сроки подачи Украиной заявки на вступление в ЕС
евроинтеграция
Порошенко назвал сроки подачи Украиной заявки на вступление в ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Адвокаты Новинского сомневаются в правомочности СВР проверять гражданство политика

698

Адвокаты главы фракции «Оппозиционный блок» Вадима Новинского ставят под сомнение правомочность Службы внешней разведки (СВР) Украины осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по вопросам гражданства физических лиц. Об этом сказано в соответствующем запросе адвоката Олега Татарова на имя главы СВР Егора Божка от 28 января, текстом которого располагают Українські Новини.

Глава СВР Егор Божко 25 января в своем интервью изданию «Левый берег» заявил, что ведомство проводит проверку наличия паспорта гражданина РФ у В. Новинского. При этом чиновник не уточнил никаких других подробностей.

В своем запросе адвокат просит, в частности, предоставить правовые основания проведения соответствующей проверки СВР, а также уточнить информацию об ее временных рамках и результатах.

Адвокат также напомнил главе СВР, что обнародование информации о проведении или не проведении в отношении определенного лица оперативно-следственных мероприятий прямо запрещается законом до принятия процессуального решения по итогам досудебного расследования. Даже в случае принятия процессуального решения обнародование таких данных ограничено законом.

Как сообщалось, в конце июля 2018 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей ГПУ о доступе к документам Главного управления Государственной миграционной службы в Киеве, касающихся предоставления гражданства народному депутату Вадиму Новинскому.

ГПУ, в частности, ставило под сомнение наличие в деле о предоставлении гражданства В. Новинскому оригинала указа с подписью президента. Кроме того, следователи хотели убедиться в собственноручном заполнении документов на получение гражданства В. Новинским.

Характерно, что ходатайство было подано в рамках расследования т.н. «церковного дела» по которому В. Новинскому инкриминируют якобы участие в незаконном лишении свободы митрополита Александра Драбинко, помощника покойного предстоятеля УПЦ МП Владимира (Сабодана). Об итогах этой проверки ничего не известно.

Сам В. Новинский назвал вышеупомянутое обращение ГПУ «очередным примером преследования политических оппонентов власти». При этом политик напомнил, что Миграционная служба уже неоднократно проверяла соблюдение процедуры и законность предоставления ему гражданства и обнародовал соответствующий документ ведомства с итогами соответствующей проверки.

Читайте также: На съезде оппоплатформы Бойко выглядел статистом, — политолог

Гражданство Украины было предоставлено В. Новинскому за выдающиеся заслуги перед Украиной Указом Президента Виктора Януковича от 29 мая 2012 года. О предоставлении гражданства политику ходатайствовал действующий Президент Украины, а в тот период министр экономического развития Украины Пётр Порошенко.

Вадим Новинский, гражданство, СВР
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 30 января 2019
Вторник, 29 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Живите на пределе!

В борьбе со всеми моими многочисленными проблемами, в работе над новыми привычками, в процессе написания книг и обучения других я обнаружил кое-что очень полезное для роста, обучения и познания. Я называю это «Правило предела». Вот оно: проводите большую часть времени на пределе возможностей. И это поможет вам значительно вырасти со временем.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Одиночество в... Давосе

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской «точкой роста». Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

И снова о госбанках

По состоянию на 01.12.2018 на государственные банки приходилось 55% чистых активов банковской системы и приблизительно 63% депозитов населения. Такая статистика ясно показывала, что госбанки по-прежнему могли оказывать определяющее влияние на банковскую систему Украины, и если не открыто надиктовывать условия для негосударственных банков, то, во всяком случае, устанавливать негласные правила игры на рынке.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016