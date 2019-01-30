Мадуро пообещал рассчитаться с Россией по долгам

Президент Венесуэлы Николас Мадуро от имени властей страны пообещал: боливарианская республика выполнит все имеющиеся у нее финансовые обязательства перед Россией и Китаем. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».
«Венесуэла платит всегда вовремя», — цитирует агентство Мадуро. Он также заметил, что Каракас надеется на поддержку Китая и России «для экономического развития Венесуэлы». В чем именно будет проявляться содействие Москвы, президент не уточнил. Китай, в свою очередь, в ближайшее время должен увеличить инвестиции в венесуэльский нефтяной сектор, надеется политик.
Ситуация в Венесуэле обострилась после инаугурации Мадуро 10 января. В мае прошлого года он одержал победу на президентских выборах, результаты которых, однако, не признали оппозиция и значительное число западных и латиноамериканских стран. По их мнению, к участию в кампании не были допущены «некоторые игроки».
На прошлой неделе спикер венесуэльской национальной ассамблеи (местного парламента) Хуан Гуаидо на многотысячном митинге оппозиции объявил себя президентом. Его поддержали США, Канада, Грузия и большинство латиноамериканских стран. В Венесуэле возобновились массовые протесты.
Общую сумму долга перед Россией венесуэльские власти никогда не называли. Reuters, основываясь на информации об объявленных кредитах, в августе 2017 года подсчитал: с 2006-го «Роснефть» и российское правительство профинансировали Венесуэлу, предоставляя кредиты и открывая кредитные линии, на $17 млрд.
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