Мадуро собрался в Россию

Власти Венесуэлы объявили о том, что в скором времени стоит ожидать визита президента Николаса Мадуро в Россию.

«Скоро мы увидим президента Николаса Мадуро в России, подписывающим новые соглашения на благо народа», — говорится в сообщении венесуэльского МИД, опубликованном в среду в Twitter.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса принял участие в праздновании Дня России в российском посольстве в Каракасе, во время которого «поблагодарил Москву за ее вклад в сохранение мира».

Напомним, что 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), в том числе и Канада, Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Иран, Китай и Турция.