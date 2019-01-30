Гон утверждает, что причиной его ареста стали сговор и предательство руководства Nissan

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон утверждает, что его арест стал следствием «сговора и предательства» со стороны руководства японской автомобильной компании Nissan. Соответствующее заявление Гон высказал в опубликованном в среду интервью деловой газете Nikkei.

По словам Гона, которые приводит издание, у него «нет сомнений в том», что обвинения и арест стали следствием «сговора и предательства» со стороны руководства Nissan. Глава альянса, для которого интервью японскому изданию стало первым с момента его ареста в конце 2018 года, также признал, что у него были планы по слиянию трех автомобильных корпораций «в автономию под управлением одной холдинговой компании». Эти планы, по мнению Гона, и послужили причиной недовольства руководства Nissan.

В интервью Гон рассказал, что план по интеграции Renault, Nissan и Mitsubishi обсуждался с президентом концерна Nissan Хирото Саикавой в сентябре прошлого года. Отмечается, что Гон выступал за включение в переговорный процесс по интеграции генерального директора Mitsubishi Осаму Масуко, однако «Саикава настоял на том, чтобы эти переговоры велись с ним тет-а-тет». Гон также отверг все вменяемые ему обвинения и выразил недоумение в связи с постоянными отказами Токийского окружного суда отпустить его под залог. «Я не собираюсь убегать, я буду защищаться», — приводит его слова издание.