В НАТО нет консенсуса по поводу вступления Украины в альянс, - Волкер

В Североатлантическом альянсе пока нет единства по вопросу членства Украины, до вступления в состав НАТО ей предстоит еще долгий путь. Об этом заявил в четверг во время брифинга для прессы специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер.

«Членство в НАТО требует не только военной реформы, но и сильной, жизнестойкой демократии, здоровой экономики, хороших отношений с соседями, оперативной совместимости с альянсом, гражданского контроля над военными и т.д. и т.п. Так что Украина еще должна сделать очень многое, чтобы иметь квалификацию для вступления в блок. И в НАТО в данный момент нет консенсуса для того, чтобы направить твердое приглашение, но дверь для вступления в будущем остается открытой», — сказал Волкер.

Он подчеркнул, что Украине до вступления в НАТО «еще остается долгий путь». Вместе с тем спецпредставитель Госдепа отметил, что «позиция США остается прежней и состоит в поддержке членства Украины в альянсе», «которое было одобрено на саммите НАТО в Бухаресте 2008 года». После 2008 года процесс подготовки Украины к вступлению в НАТО, по его словам, замедлился, «но с 2014 года ускорился».

«Мы полностью поддерживаем это. Мы тесно работаем с Украиной в области реформы боеспособности ее обороны», — сказал Волкер.