Волкер признал, что Украину пока нельзя принять в НАТО

США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но Киев и Альянс еще не готовы к этому, отмечает специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

«Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии», — сказал он в интервью изданию «День».

«Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины», — добавил Курт Волкер.

Он также отметил, что США хотели бы видеть движение в направлении членства Украины в Альянсе и поиск двусторонних договоренностей.

Отметим, что согласно последнему опросу, около половины граждан Украины скорее позитивно относятся ко вступлению страны в Европейский Союз, и почти 40% — к интеграции в НАТО.