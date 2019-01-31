Супрун выступила в защиту использования марихуаны

Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса является их правом на медицинскую помощь, считает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
«Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса — это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине», — написала она на своей странице в Facebook в четверг.
По словам Супрун, использование каннабиса в медицине — нормальная мировая практика, ведь он может облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Применение таких препаратов помогло бы почти 2 млн граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств.
Как подчеркнула и. о. министра, мировые клинические исследования показали эффективность и безопасность использования препаратов на основе каннабиса при болезни Альцгеймера, раке, хронической боли, синдроме раздраженного кишечника, в том числе болезни Крона и язвенном колите, множественном склерозе, эпилепсии у взрослых и детей, тошноте и рвоте вследствие химиотерапии.
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