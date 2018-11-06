Стали известны условия временного вывода Китая из-под антииранских санкций

США разрешили Китаю покупать 360 млн баррелей нефти у Ирана на протяжении 180 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников рассказал агентству, что условия вывода Китаи из-под антииранских санкций включает в себя требование раскрытия контрагентов и методов расчетов.

Напомним, что накануне вступили в силу американские санкции против Ирана, ограничения затронули более 700 физических лиц, компаний, самолетов и судов. Минфин США назвал новые санкции «самыми жесткими».

Однако США временно разрешили Китаю, Индии, Греции, Италии, Турции, Тайвани, Японии и Южной Корее покупать иранскую нефть. По данным Financial Times, странам позволили импортировать ограниченное количество нефти в течение шести месяцев.