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Стало известно, когда заработает европейский механизм обхода санкций против Ирана

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Стало известно, когда заработает европейский механизм обхода санкций против Ирана

Франция, Великобритания и Германия могут объявить о создании специального финансового механизма для обхода санкций США против Ирана уже на этой неделе, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, для того, чтобы европейские страны могли торговать с Ираном, будет создана компания, которая будет контролировать переводы между ними. При этом будет использоваться обмен товарами между европейскими и иранскими компаниями, речи о прямых финансовых переводах не идет. Собеседники WSJ говорят, что компанию, которая будет зарегистрирована во Франции, возглавит немецкий чиновник, а долю в ней получат Париж, Лондон и Берлин.

В ноябре 2018 года вступили в силу санкции США против Ирана, касающиеся экспорта нефти. Такие меры Вашингтон ввел, после того как вышел из ядерного соглашения с Тегераном, целью своих действий американская сторона назвала снижение экспорта нефти из Ирана до нуля.

Великобритания, Россия, Китай, Франция и Германия предложили создать спецмеханизм для расчетов с Ираном еще в сентябре 2018 года. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, для проведения законных финансовых сделок с Ираном создадут юридическое лицо. В ноябре агентство Reuters сообщало, что ни одна из стран ЕС не готова разместить у себя штаб-квартиру такой компании из-за опасения ответных мер США.

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В начале января официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что задержка в создании механизма для обхода санкций лежит на Евросоюзе, отметив, что терпение Тегерана уже «на исходе» и Брюсселю пора принять стратегическое решение.

ЕС, Иран, санкции
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