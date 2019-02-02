Яценюк не будет баллотироваться на президентских выборах

Лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк не будет принимать участия в выборах президента Украины 2019 года.
Как сообщает УП с места события, об этом Яценюк заявил на съезде «НФ», который проходит 2 февраля в Киеве.
«Я долго думал над тем, идти ли в президенты. Это не простое решение. Его можно принимать через эмоции или политическую конъюнктуру. ... Я реалист. В результате дискредитации, открытой лжи, когда лгали всему украинскому народу — сегодня нет достаточного высоты, чтобы выиграть выборы 2019 года», — заявил Яценюк.
«Я принял решение, что мы должны бороться за новую Верховную Раду, за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства. В это я верю», — добавил экс-премьер.
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