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ЦИК отказала Симоненко и Соловьеву в регистрации кандидатами в президенты

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ЦИК отказала Симоненко и Соловьеву в регистрации кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины отказала лидеру Коммунистической партии Украины Петру Симоненко и лидеру партии «Разумная сила» Александру Соловьеву в регистрации кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.

Соответствующие решения ЦИК приняла на заседании в субботу.

В случае Симоненко, в ЦИК сослались на закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Устав и символика КПУ не соответствуют требованиям этого закона.

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Также в своей анкете Симоненко не предоставил необходимых сведений о месте жительства на территории Украины в течение последних десяти лет.

 

ЦИК, Петр Симоненко, Выборы-2019, Александр Соловьев
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