Израиль начал строительство огромной «умной стены» на границе с сектором Газа

Инженерные части Армии обороны Израиля приступили к строительству надземного «умного забора» на границе с сектором Газа, сообщает РБК со ссылкой на The Jerusalem Post.
«Барьер уникален и полностью подходит для сдерживания угроз со стороны сектора Газа, он в максимально возможной мере обеспечит предотвращение проникновения на израильскую территорию», — цитирует газета главу армейского управления по строительству ограждений, бригадного генерала Эрана Офира.
В настоящее время сектор Газа отделен от Израиля забором с камерами наблюдения, сторожевыми вышками и колючей проволокой. В сентябре 2016 года израильские власти приступили к строительству подземного заграждения вдоль границы с Газой, чтобы не допустить строительства туннелей с той стороны. После завершения строительства монолитные подземные заграждения протянутся вдоль всей почти 70-километровой границы, их глубина залегания составляет несколько десятков метров. Возведение подземных заграждений еще не завершено.
Наземный барьер возводится как завершающая часть комплекса по охране границы с Газой. Длина новой смарт-стены составит 65 км. С одной стороны стена соединится с недавно построенным морским заграждением рядом с пляжем Зиким, с другой — c КПП «Керем Шалом».
Стена будет изготовлена из оцинкованной стали, вес всей конструкции достигнет 20 тыс. т, ее высота составит 6 м.
«Умная стена» станет продолжением подземного барьера, который оснащен системой современных датчиков и устройств мониторинга для обнаружения туннелей. В Минобороны Израиля уточнили, что возведение подземного заграждения «будет продолжаться параллельно с работами по строительству стены».
В начале года Израиль объявил, что строительство морского барьера, предназначенного для предотвращения проникновения ХАМАС с моря, близится к завершению. 200-метровый морской барьер состоит из трех слоев, один из которых расположен ниже уровня моря. Он снабжен сейсмическими детекторами и другими инструментами наблюдения и обнаружения.
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