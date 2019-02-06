У Супрун радуются, что все обсуждают ее отстранение

Запросы «Супрун» и «#Підтримую Супрун» оказались в топ-рейтингах украинского Google и Twitter. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

«Запросы „Супрун“ и „#Підтримую Супрун“ вышли в топ-трендов украинских Google и Twitter. Спасибо всем неравнодушным гражданам за поддержку! Вместе продолжим трансформацию системы здравоохранения», — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск народного депутата Игоря Мосийчука и запретил Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.

В Кабинете министров уже заявили, что будут обжаловать решение суда. В поддержку Супрун также высказался президент Украины Петр Порошенко.