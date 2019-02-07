Кабмин просит суд отменить решение об отстранении Супрун

В Окружной административный суд Киева поступило ходатайство от представителя Кабинета Министров Украины об отмене мер обеспечения иска по административному делу по иску Игоря Мосийчука к и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что в соответствии с ч.1, 2 ст. 157 Кодекса административного судопроизводства Украины суд может отменить меры обеспечения иска по собственной инициативе или по мотивированному ходатайству участника дела.
Сообщается, что ходатайство о отмене мер обеспечения иска рассматривается в судебном заседании не позднее пяти дней со дня поступления его в суд.
Напомним, что 5 января 2019 года Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа-«радикала» Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было наличие у Супрун гражданства США.
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