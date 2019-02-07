Скандальный «фракционный мигрант» Кривохатько назвал бойцов ВСУ «жуликами и аферистами»

Внефракционный депутат Верховной Рады Вадим Кривохатько, известный по своим многочисленным прогулам заседаний парламента и регулярной миграцией от одной политической силы к другой, заявил, что в Вооруженных силах Украины служат «жулики и аферисты», из-за которых Украина «пятый год топчется в АТО».

Об этом говорится в статье Realist’а «Недостоин звания депутата: как нардеп Кривохатько спровоцировал скандал на всю область».

Напомним, в конце января во время визита в Павловский сельский совет Вольнянского района Запорожской области Кривохатько назвал «аферистом» главу сельсовета Анатолия Клименко, который сегодня находится в зоне Операции объединенных сил на Донбассе.

«Я выясню, как Клименко в ту армию попал. Потому что из-за таких, как он, мы там пять лет топчемося... А потом мне рассказывают, что в армии нет аферистов. Есть!», — заявил нардеп.

Кривохатько также предположил, что Клименко, работая военным водителем, «сливает бензин».

В комментариях журналистам «Факты Запорожье» выпады нардепа прокомментировали и участники общественной организации «Антикоррупционное движение воинов АТО».

«Каждый должен отвечать за свои слова, и за свои поступки. А особенно те, кто считает себя «элитой» нации и «слугами народа. В армии и среди добровольцев есть разные люди, но у них хватило смелости пойти и защищать свою Родину от агрессора, в то время, как некоторые депутаты продолжали грабить страну, выводили наличные за границу и разворовывали землю. За глаза поливать грязью украинских военных Кривохатько может, это он показал. Но сможет ли он повторить это в глаза ребятам? Мы, при случае, дадим ему такую возможность», — пообещали АТОшники.

Издание отмечает, что представители ветеранских организаций пришли на сессию Запорожского областного совета и выступили с требованием извинений от Кривохатько.

А в официально опубликованном обращении ветеранов на имя Генпрокурора и председателя Верховной Рады отмечается, что «поведение Вадима Кривохатько не достойно высокого звания народного депутата Украины» и «лучшим лекарством от словоблудия для него станут военная форма, автомат и „уютный“ блиндаж на первой линии в Авдеевской промзоне».