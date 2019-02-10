Житель Германии выиграл 60 миллионов евро в лотерею

Житель федеральной земли Рейнланд-Пфальц (Германия) выиграл в лотерею Eurojackpot €63,2 млн. Об этом сообщила в субботу лотерейная компания.

Eurojackpot с 2012 года проводится в большинстве стран Европейского союза. Выигрышные цифры оглашают по пятницам в Хельсинки. Вероятность сорвать джекпот составляет 1 к 95 млн, пишет агентство DPA.

Подробных сведений о победителе не приводится. Известно лишь, что он угадал пять основных чисел — 5, 8, 21, 24, 26, а также два дополнительных — 4 и 5. Пришел ли победитель за своим выигрышем, неизвестно.

Случаи, когда граждане не подозревают о том, что стали миллионерами, в ФРГ не редкость. К примеру, житель города Ройтлинген почти два года назад выиграл в лотерею €11,3 млн, но за деньгами так и не явился. О том, что его ищут уже больше 20 месяцев, стало известно в январе 2019 года.

Ранее немецкие СМИ неоднократно освещали похожие истории, правда, так долго победителя ждать еще не приходилось никогда. В 2017 году жителю земли Гессен, чтобы забрать свои миллионы, потребовалось три недели. В 2015 году жителя Берлина разыскивали в аналогичной ситуации 14 дней.

Рекорд выигрыша в лотерею был зафиксирован в Германии в октябре 2016 года. Тогда житель федеральной земли Баден-Вюртемберг выиграл €90 млн. Еще один из наиболее крупных выигрышей на территории ФРГ — €45,3 млн — был отмечен в декабре 2007 года. Но эта сумма была поровну разделена между тремя гражданами страны, угадавшими правильную комбинацию цифр. В число самых удачливых вошел в 2006 году житель федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, ставший богаче на €37,7 млн.