В Лос-Анджелесе сегодня пройдет очередная церемония вручения Grammy

Церемония вручения самых престижных в музыкальной индустрии наград — премий Национальной академии искусства и техники грамзаписи Grammy — пройдет в воскресенье вечером в 61-й раз в Лос-Анджелесе. Репортажи с «красной дорожки» у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center начнутся в 14:00 по времени Тихоокеанского побережья США (00:00 по Киеву) на сайте Grammy.com, а сама церемония награждения будет транслироваться телекомпанией CBS с 17:00 по времени Тихоокеанского побережья (03:00 по Киеву).

Миниатюрные «золотые граммофоны» вручаются в 84 категориях, и четыре из них считаются наиболее престижными — это «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый исполнитель». Претендовать на награды могут те произведения, которые прозвучали в период с 1 октября 2017 года вплоть до 30 сентября 2018 года.

Вести церемонию будет 37-летняя певица, композитор и продюсер Алиша Киз. На протяжении ее творческой карьеры она 29 раз выдвигалась на Grammy и 15 раз получала статуэтку. В ходе церемонии будет отмечен вклад в музыкальную культуру отмечающей в нынешнем году 75-летие певицы Дайаны Росс, записавшей в общей сложности 57 студийных альбомов и включенной в 2005 году журналом Rolling Stone в список 100 величайших исполнителей всех времен.

Лидером по числу номинаций в нынешнем году стал один из самых успешных исполнителей хип-хопа Кендрик Ламар, выдвигавшийся на Grammy в общей сложности 37 раз, включая нынешний сезон и получивший 12 наград. Сейчас он претендует на «золотой граммофон» в восьми категориях, в том числе в номинации «Альбом года» за саундтрек к фантастическому боевику «Черная пантера» режиссера Райана Куглера. А сингл All the Stars, исполненный рэпером вместе с американской певицей в стиле ритм-н-блюз Соланой Имани Роу, выступающей под сценическим псевдонимом SZA, представлен в номинациях «Запись года» и «Песня года». С этой же композицией Ламар поборется за награду за лучшее исполнение в стиле рэп.

Американская Национальная академия искусства и техники грамзаписи, присуждающая Grammy, насчитывает около 21 тыс. членов, однако в определении лауреатов участвуют только 12 тыс. «голосующих членов». В их число входят те, кто был номинирован на Grammy в последние пять лет, а также те исполнители, у которых по крайней мере пять произведений находятся в данный момент в продаже, причем одно из них было выпущено в последние 5 лет, и те, у кого в онлайн-продаже находятся 12 произведений, причем по крайней мере одно выпущено не позднее, чем пять лет назад.

Прежде чем утвердить нового «голосующего члена» академия проводит проверку того, в каких масштабах расходятся произведения соискателя, а также изучает данные им ранее интервью, учитывает оценки музыкальных критиков и требует рекомендации двух видных представителей музыкального бизнеса. В случае одобрения соискатель, заплатив взнос в $100, получает право участвовать в голосовании по определению лауреатов Grammy.

В прошлом году, под влиянием развернувшейся в США широкой кампании против домогательств #MeToo, руководство академии приняло решение увеличить число членов на 900 человек — прежде всего женщин, темнокожих и испаноговорящих исполнителей в возрасте до 29 лет. Как сообщила газета The New York Times, около 200 новых членов приняли участие в голосовании по определению лауреатов в нынешнем году.

Награды Grammy — покрытые 24-каратным золотом миниатюрные граммофоны — к каждой церемонии изготовляют вручную сотрудники компании Billings Artworks из штата Колорадо. В 1990 году первоначальная форма статуэтки была изменена: трубу граммофона стали изготовлять из более прочного сплава цинка, получившего название «грэммиум», а вес статуэтки достиг 5 фунтов (2,26 кг). На каждой из примерно 600 статуэток, создаваемых ежегодно, после оглашения результатов гравируют имя владельца и с помощью лазера наносят особый регистрационный номер.