Войти
Аваков обвинил штабы кандидатов в ведении грязной кампании
выборы
Аваков обвинил штабы кандидатов в ведении грязной кампании
Порошенко заявил об окончании кризиса
позиция
Порошенко заявил об окончании кризиса

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

музыка
RSS

В Лос-Анджелесе сегодня пройдет очередная церемония вручения Grammy

384
В Лос-Анджелесе сегодня пройдет очередная церемония вручения Grammy

Церемония вручения самых престижных в музыкальной индустрии наград — премий Национальной академии искусства и техники грамзаписи Grammy — пройдет в воскресенье вечером в 61-й раз в Лос-Анджелесе. Репортажи с «красной дорожки» у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center начнутся в 14:00 по времени Тихоокеанского побережья США (00:00 по Киеву) на сайте Grammy.com, а сама церемония награждения будет транслироваться телекомпанией CBS с 17:00 по времени Тихоокеанского побережья (03:00 по Киеву).

Миниатюрные «золотые граммофоны» вручаются в 84 категориях, и четыре из них считаются наиболее престижными — это «Альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый исполнитель». Претендовать на награды могут те произведения, которые прозвучали в период с 1 октября 2017 года вплоть до 30 сентября 2018 года.

Вести церемонию будет 37-летняя певица, композитор и продюсер Алиша Киз. На протяжении ее творческой карьеры она 29 раз выдвигалась на Grammy и 15 раз получала статуэтку. В ходе церемонии будет отмечен вклад в музыкальную культуру отмечающей в нынешнем году 75-летие певицы Дайаны Росс, записавшей в общей сложности 57 студийных альбомов и включенной в 2005 году журналом Rolling Stone в список 100 величайших исполнителей всех времен.

Лидером по числу номинаций в нынешнем году стал один из самых успешных исполнителей хип-хопа Кендрик Ламар, выдвигавшийся на Grammy в общей сложности 37 раз, включая нынешний сезон и получивший 12 наград. Сейчас он претендует на «золотой граммофон» в восьми категориях, в том числе в номинации «Альбом года» за саундтрек к фантастическому боевику «Черная пантера» режиссера Райана Куглера. А сингл All the Stars, исполненный рэпером вместе с американской певицей в стиле ритм-н-блюз Соланой Имани Роу, выступающей под сценическим псевдонимом SZA, представлен в номинациях «Запись года» и «Песня года». С этой же композицией Ламар поборется за награду за лучшее исполнение в стиле рэп.

Американская Национальная академия искусства и техники грамзаписи, присуждающая Grammy, насчитывает около 21 тыс. членов, однако в определении лауреатов участвуют только 12 тыс. «голосующих членов». В их число входят те, кто был номинирован на Grammy в последние пять лет, а также те исполнители, у которых по крайней мере пять произведений находятся в данный момент в продаже, причем одно из них было выпущено в последние 5 лет, и те, у кого в онлайн-продаже находятся 12 произведений, причем по крайней мере одно выпущено не позднее, чем пять лет назад.

Прежде чем утвердить нового «голосующего члена» академия проводит проверку того, в каких масштабах расходятся произведения соискателя, а также изучает данные им ранее интервью, учитывает оценки музыкальных критиков и требует рекомендации двух видных представителей музыкального бизнеса. В случае одобрения соискатель, заплатив взнос в $100, получает право участвовать в голосовании по определению лауреатов Grammy.

В прошлом году, под влиянием развернувшейся в США широкой кампании против домогательств #MeToo, руководство академии приняло решение увеличить число членов на 900 человек — прежде всего женщин, темнокожих и испаноговорящих исполнителей в возрасте до 29 лет. Как сообщила газета The New York Times, около 200 новых членов приняли участие в голосовании по определению лауреатов в нынешнем году.

Читайте также: The Guardian: Как нас изменили 15 лет существования «Фейсбука»

Награды Grammy — покрытые 24-каратным золотом миниатюрные граммофоны — к каждой церемонии изготовляют вручную сотрудники компании Billings Artworks из штата Колорадо. В 1990 году первоначальная форма статуэтки была изменена: трубу граммофона стали изготовлять из более прочного сплава цинка, получившего название «грэммиум», а вес статуэтки достиг 5 фунтов (2,26 кг). На каждой из примерно 600 статуэток, создаваемых ежегодно, после оглашения результатов гравируют имя владельца и с помощью лазера наносят особый регистрационный номер.

музыка, Grammy
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 10 февраля 2019
Суббота, 9 февраля 2019
Пятница, 8 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему президент-бизнесмен не поможет Украине

Часто любят сравнивать управление бизнесом и управление государством. Мол, управление государством похоже на управление бизнесом. И кто может лучше справится с государством, как не успешный бизнесмен? Хотя я согласен с тем, что общие черты есть, однако, все же считаю, что некоторые бизнес-подходы могут пагубно сказаться на государстве.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Остаться должен... один

Ну, наконец-то, ключевые избирательные технологии подоспели. В массовом исполнении. Кулачно-мордатые. Запугательные. Публично-оскорбительные. Зачем нам вообще состязание идей, отчеты о проделанной работе, рассказ о невыполнимых обещаниях? Нам достаточно пригубить классическое красное - «кто не с нами, того избиваем, оскорбляем, опускаем». Или демонстративно угрожаем. Как во Львове, где была устроена спец/программа для кандидата-лидера Зеленского. Или как в Белой Церкви - но уже для другого кандидата-лидера Тимошенко...
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016