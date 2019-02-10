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Власти Парижа хотят оштрафовать Airbnb на €12,5 млн

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Власти Парижа хотят оштрафовать Airbnb на €12,5 млн

Мэрия Парижа намерена отсудить порядка €12,5 млн у онлайн-сервиса аренды жилья Airbnb. Как сообщила мэр Парижа Анн Идальго в интервью газете Le Journal du Dimanche, проверка выявила на сайте платформы около 1 тыс. незарегистрированных квартир.

«Мы не можем принять тот факт, что Airbnb и другие платформы нарушают закон, — отметила она. — Наши контрольные органы выявили 1 тыс. незаконных объявлений, за каждое из которых может быть наложен штраф в €12,5 тыс.». Таким образом, общий штраф может составить €12,5 млн, отмечает газета. По словам мэра, цель состоит в том, чтобы покончить с незаконной арендой жилья.

Как указывает издание, в пятницу власти города направили представителям компании повестку на слушание в Суд большой инстанции Парижа, которое состоится 21 мая. «Я не имею ничего против парижан, которые сдают свои апартаменты на несколько дней в году, — продолжила Идальго. — Проблема заключается в собственниках множеств квартир, которые сдают свои площади туристам круглогодично, не заявляя об этом, а платформы являются их соучастниками, потакая им в этом».

В свою очередь, компания заявляет, что уже приняла меры, чтобы помочь парижским собственникам квартир «сдавать жилье в соответствии с применяемыми правилами». В Airbnb утверждают, что информируют клиентов об их обязанностях в ходе публичных встреч, с помощью электронных писем, которых было уже отправлено порядка 120 тыс. Также соответствующая информация содержится на сайте, отметили представители компании. Помимо этого было создано новое «поле», которое позволяет клиентам вписать регистрационный номер своей квартиры при составлении объявления.

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Газета Le Monde напоминает, что в соответствии с французским законодательством квартиры, которые сдаются через онлайн платформы на короткий срок должны получить регистрационный номер.

Париж, Airbnb
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