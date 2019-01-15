Демократы отказались идти в Белый дом на переговоры с Трампом по бюджетному кризису

Представители Демократической партии в Конгрессе США отказались прибыть во вторник в Белый дом на рабочий обед с президентом Дональдом Трампом, на котором должна обсуждаться возможность прекращения приостановки работы правительства, которая продолжается уже рекордные 24 дня. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«По мере того, как сенатор Шумер и спикер Пелоси отказываются вести переговоры, президент Трамп и его команда усердно трудятся над тем, чтобы найти решение сложившемуся гуманитарному кризису и кризису национальной безопасности на границе с Мексикой и восстановить работу правительства. У президента есть готовое предложение, которое предполагает внедрение дополнительных технологий в работу пунктов пропуска на границе, предоставление детям из Центральной Америки возможности подачи прошения на убежище у себя на родине, а также возведение стальных физических барьеров между пунктами пропуска», — сказала она.

«Сегодня президент предложил демократам и республиканцам встретиться на рабочий обед в Белом доме. Однако, к сожалению, от демократов никто не придет, — констатировала Сандерс. — Президент с нетерпением ждет рабочего обеда с республиканцами из Палаты представителей для обсуждения разрешения кризиса на границе и восстановления работы правительства. Для демократов пришло время вернуться за стол переговоров и заключить соглашение».

С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который президент США Дональд Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели $5,7 млрд.