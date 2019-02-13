Наместника Десятинного монастыря УПЦ задержали в аэропорту Борисполь, у него изъяли паспорт и грозят депортировать

В аэропорту Борисполь задержан наместник Десятинного монастыря УПЦ архимандрит Гедеон (Харон), который рассказал в Конгрессе США о нападениях радикалов на храмы и притеснениях верующих. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Помолитесь! Задержали в Бориспольском аэропорту! Готовят на депортацию», — написал он.

О подробностях сообщил его пресс-секретарь протодиакон Антоний.

«Дорогие братья и сестры! Нас задержали в аэропорту Борисполя и владыку депортируют. Куда? — Неизвестно. Так как он является гражданином Украины. Родился он в Украине. На данный момент он лишен гражданства. И куда депортируют — просто непонятно. Сейчас, к сожалению, задержали. Просим всех о молитвах», — обратился протодиакон Антоний.

Также он сообщил, что прошел таможню, поэтому не имеет возможности находиться рядом с епископом Гедеоном, а также попросил молитв за наместника Десятинного монастыря.

Позже епископ выложил в Facebook протокол изъятия его паспорта.

Епископ УПЦ Гедеон, наместник Десятинного монастыря столицы, 5 февраля, по приглашению властей Соединённых Штатов Америки посетил конгресс США. Епископ провел рабочую встречу с конгрессменами правительства. В ходе встречи епископ Гедеон осветил ситуацию, связанную с нарушением международных прав верующих, а также рассказал о нападениях на храмы УПЦ, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций.

После этого он не исключал давления со стороны украинских властей. Так, отвечая на вопрос о том, есть ли у него опасения, что после выступления перед правительством США власти Украины усилят давление на УПЦ и на него лично, епископ ответил: «Я не отвечаю за власти Украины. Сейчас никто не может сказать, будет ли давление, или не будет давления».