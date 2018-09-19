Настоятель Десятинного монастыря прокомментировал предстоящие дебаты о судьбе храма

Настоятель Десятинного монастыря прокомментировал предстоящие дебаты по делу об отмене регистрации прав на недвижимое имущество религиозной общины Десятинной церкви.

20 сентября в Окружном административном суде Киева состоятся дебаты по делу церковного МАФа Украинской Православной Церкви на ул. Владимирской.

Как сообщил корреспонденту СПЖ наместник Десятинного монастыря епископ Макаровский Гедеон (Харон), о дебатах их не известили.

«Дебаты хороши тогда, когда люди друг друга уважают и понимают – адвокаты или журналисты, – отметил владыка Гедеон. – А когда идет такая беспрецедентная, наглая ложь о нашей обители, то разговаривать с ними нет никакого смысла. Коса на камень – искры идут. Хотелось бы знать кто будет от организаторов этих дебатов, а потом решим, кого туда послать. Я туда точно не пойду».

Иерарх отметил, что Национальный музей истории Украины подал в суд на монастырь вопреки всем нормам Конституции Украины.

«Они ведут антицерковную пропаганду <…> Хотят лишить нас церковного имущества, при том – против всех законов и Конституции Украины. Давно уже прошел срок давности. И нарушая законы Украины, они опять открыли уголовное дело, начались суды. Хотят отменить решение суда предыдущего, который прошел 7 лет назад. То есть ведутся действия, которые влекут за собой развязывание межконфессиональной вражды», – рассказал иерарх.

Также епископ Гедеон сообщил, что против Десятинного монастыря постоянно проводятся провокации.

«Были провокации и не один раз <…> приходили, жгли фаеры, выкрикивали антицерковные лозунги. И педалирует эту ситуацию, это не секрет, народный депутат Игорь Луценко», – сообщил иерарх.

Напомним, что требование об отмене регистрации прав на недвижимое имущество религиозной общины Десятинной церкви рассмотрят 20 сентября. Суд должен был рассмотреть два иска к государственному регистратору: иск Национального музея истории Украины и нардепа Игоря Луценко. Оба истца требуют отменить незаконную, по их мнению, регистрацию прав на недвижимое имущество религиозной общины Десятинной церкви.