В метро Парижа совершено нападение с применением кислоты

Утром в пятницу в парижском метро произошло нападение с использованием кислоты, об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в полиции.
По их данным, инцидент произошел около 7:00 (8:00 по Киеву) на Первой линии подземки между станциями Gare de Lyon и Bastille. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, нападавшему удалось скрыться. Сейчас полиция проводит операцию по его задержанию. Кислоту, использованную при инциденте, отправили на анализ.
Отмечается, что пострадавшему мужчине 20 лет, это турист, у него ожоги на руках и лице. Спасатели оказали ему помощь на месте, а затем экстренно эвакуировали с места ЧП. По данным издания, это не первое подобное нападение за последние дни: в среду вечером два пассажира метро пострадали от бутылки с химикатами, оставленной на сиденье в метро на линии 11. Была ли эта бутылка оставлена случайно или намеренно, сейчас выясняют правоохранительные органы.
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