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В Испании не могут решить, где перезахоронить Франсиско Франко

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В Испании не могут решить, где перезахоронить Франсиско Франко

Правительство Испании подтвердило, что диктатор Франсиско Франко (1892-1975) не может быть захоронен в склепе собора Альмудена в Мадриде после эксгумации его останков из гробницы в монументальном комплексе «Долина павших». Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции министр юстиции страны Долорес Дельгадо.

«Мы достигли кульминации процесса по вопросу переноса останков, — отметила глава ведомства. — Мы завершили административное производство со всеми гарантиями, чтобы эксгумировать Франко». По словам министра, останки диктатора не должны покоиться в «Долине павших», поскольку в комплексе «не может быть похоронен тот, кто не является жертвой гражданской войны».

Дельгадо уточнила, что семье диктатора дается 15 дней на выбор места для его перезахоронения. При этом, по словам главы ведомства, «останки Франко не могут попасть в собор Альмудена из-за проблем с общественным порядком». «Если нет соглашения с семьей, правительство оставляет за собой решение, где будут похоронены останки Франко», — подчеркнула Дельгадо.

«Единственный срок в настоящий момент — это 15 дней», — сказала министр.

Ранее внуки диктатора заявляли, что в случае его эксгумации они выступают за перенос останков в склеп Альмудены. Кроме того, родственники Франко говорили о готовности обратиться в Верховный суд страны из-за несогласия с позицией Мадрида.

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Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство «Долины павших» велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.

Испания, Франсиско Франко
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