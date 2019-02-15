В Испании не могут решить, где перезахоронить Франсиско Франко

Правительство Испании подтвердило, что диктатор Франсиско Франко (1892-1975) не может быть захоронен в склепе собора Альмудена в Мадриде после эксгумации его останков из гробницы в монументальном комплексе «Долина павших». Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции министр юстиции страны Долорес Дельгадо.
«Мы достигли кульминации процесса по вопросу переноса останков, — отметила глава ведомства. — Мы завершили административное производство со всеми гарантиями, чтобы эксгумировать Франко». По словам министра, останки диктатора не должны покоиться в «Долине павших», поскольку в комплексе «не может быть похоронен тот, кто не является жертвой гражданской войны».
Дельгадо уточнила, что семье диктатора дается 15 дней на выбор места для его перезахоронения. При этом, по словам главы ведомства, «останки Франко не могут попасть в собор Альмудена из-за проблем с общественным порядком». «Если нет соглашения с семьей, правительство оставляет за собой решение, где будут похоронены останки Франко», — подчеркнула Дельгадо.
«Единственный срок в настоящий момент — это 15 дней», — сказала министр.
Ранее внуки диктатора заявляли, что в случае его эксгумации они выступают за перенос останков в склеп Альмудены. Кроме того, родственники Франко говорили о готовности обратиться в Верховный суд страны из-за несогласия с позицией Мадрида.
Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство «Долины павших» велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016