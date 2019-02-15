Депутата Европарламента исключили из партии из-за планов съездить в Крым

Депутат Европарламента и зампред Либертарианской партии Великобритании Билл Этридж оказался вынужден покинуть партию, сообщает BBC со ссылкой на ее лидера Эндрю Уизерза. Причиной этого стали его планы возглавить делегацию политиков и предпринимателей в Крыму.

Уизерз пояснил, что действия Этриджа наносили ущерб репутации партии. На сайте Европарламента указывается, что в настоящее время Этридж перешел в партию Brexit, созданную бывшими членами Партии независимости Великобритании (UKIP) в январе 2019 года.

О визите британской делегации на полуостров 5 февраля в интервью газете «Известия» рассказал «глава» Крыма Сергей Аксенов. Он анонсировал прибытие около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов.

В статье также приводились слова Билла Этриджа, называвшего себя главой делегации. «Я очень рад, что в этому году у меня есть возможность возглавить делегацию. В мировой политике, к сожалению, постоянно создаются дополнительные разделительные линии между западными странами и Россией. Я надеюсь, что наш визит внесет вклад в налаживание диалога, без которого невозможно решать международные проблемы», — сказал он.

В 2018 году Этридж уже был в Крыму. Тогда российская газета «Комсомольская правда» публиковала с ним интервью. В нем политик утверждал, что приехал в Ялту, поскольку «британский народ плохо знает о том, что происходит в российском Крыму». На вопрос о реакции официального Лондона Этридж ответил, что оно его не волнует. «Я — избранный член парламента, представляю британский народ. Британское правительство не диктует мне, куда ехать, а куда нет. Если им что-то не нравится, они могут сказать мне об этом. А я же отвечу: «Идите к черту», — говорил он журналистам.

Билл Этридж начал карьеру депутата в 2014 году в статусе кандидата от UKIP. В октябре 2018 года он покинул UKIP и перешел в Либертарианскую партию, где пробыл около трех месяцев. За время политической карьеры Этридж сталкивался с обвинениями в расизме, симпатиях к нацистской идеологии. В одном из своих выступлений он заявлял, что мультикультурализм в Великобритании приведет к «рекам крови».