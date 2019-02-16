Войти
Трамп вводит режим чрезвычайного положения на южной границе США
решение
Трамп вводит режим чрезвычайного положения на южной границе США
Порошенко заявил, что Кремль скрывает свои потери на Донбассе и в Сирии
позиция
Порошенко заявил, что Кремль скрывает свои потери на Донбассе и в Сирии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Bellingcat сообщила о сотрудничестве «Азова» с экстремистами из США

1876
Bellingcat сообщила о сотрудничестве «Азова» с экстремистами из США

Расследователи Bellingcat считают, что представители «Азова» систематически сотрудничают с американскими праворадикальными экстремистами для продвижения собственной международной программы. Об этом говорится в новой публикации Bellingcat.

«Международный секретарь Национального корпуса, ответственный за глобальную стратегию „Азова“, сказал Bellingcat, что движение искало „всех потенциальных сторонников“ и „потенциальных лоббистов“ в США, и надеялось» наладить контакты с американскими военными«, — отмечают журналисты.

В публикации Bellingcat описывает контакты представителей «Азова» с зарубежными, в частности американскими представителями праворадикальных организаций. Среди них — покойный Андрей Онещук. Он был членом насильственной американской неонацистской организации Atomwaffen Division.

«В подкасте «Азова» Онещук обсуждал вопросы, с которыми сталкиваются американцы, которые хотели присоединиться к Азову, и выразил заинтересованность в том, как привлечь молодежь к национализму в Америке. Ему рекомендовали попробовать присоединиться к «Азову», — отмечает Bellingcat.

Кроме того, по информации журналистов, осенью 2018 года «Национальный корпус» поддержал усилия гражданина Норвегии и национал социалистического революционера Иоахима Фурхольма по привлечению американских националистов в Украину, чтобы они участвовали в войне на Донбассе.

«Эти усилия специально предусматривали участие в украинской войне против российской агрессии как возможность для американских правых получить боевой и другой практический опыт, который будет использован позже в США после возвращения домой. Фурхольм также выступил на политическом митинге, организованном Национальным корпусом перед парламентом Украины в сентябре 2018 года», — пишут журналисты.

Также в Bellingcat заявляют, что имеют доказательства того, что Национальный корпус контактирует с вероятными бывшими членами вооруженных сил США, которые сейчас находятся в Украине.

Читайте также: Прокурор требовал для Манафорта 24 года тюрьмы

«Эта повестка дня (о сотрудничестве с иностранцами — Ред.) обобщена международным секретарем политического крыла «Азова» Национального корпуса, как «мировая консервативная революция», направленная на «защиту белой расы», — заключают журналисты.

США, Азов, Национальный корпус, Bellingcat
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 16 февраля 2019
Пятница, 15 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кого Мангер утянет на дно

Цинизм не в том, что «свои» не наказуемы. Гораздо хуже, что система сама предоставляет им логистику идеального избегания наказания даже за очевидные преступления. С другой стороны, правящая элита осознаёт, что общество все прекрасно понимает. А потому закусила удила и... продолжит совершенствовать беспредел. По сути, мы должны честно ответить себе - действительно ли мы хотим иметь здесь классическое «воровское государство», у которого «своим всё, а чужим закон»? Даже не так. Скорее, чужим сразу битой по голове.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Энергоэффективность как цель внутренней политики

Нынешние умеренные цены на энергоресурсы в определенной степени высвобождают часть денег, которые можно и нужно направить на снижение энерго- и материалоемкости нашей экономики. Промедление с эффективным решением этой проблемы приведет к торможению экономического роста, снижению конкурентоспособности промышленности и инвестпривлекательности Украины, повышению уровня загрязнения окружающей среды, а также создаст дополнительные угрозы энергобезопасности страны.
Владислав Старинец
Владислав Старинец
независимый экономист

Ha выборах президента возможны сюрпризы

Сегодня мы являемся свидетелями уникальной по прозрачности непредсказуемости предвыборной гонки. Ошибка либо удачные ходы любой из сторон могут привести к смене электоральных предпочтений даже 30 марта. Интрига будет держаться до последних дней гонки. Пока сохраняют шансы 3 основных кандидата, но возможны и сюрпризы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016