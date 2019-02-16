Bellingcat сообщила о сотрудничестве «Азова» с экстремистами из США

Расследователи Bellingcat считают, что представители «Азова» систематически сотрудничают с американскими праворадикальными экстремистами для продвижения собственной международной программы. Об этом говорится в новой публикации Bellingcat.
«Международный секретарь Национального корпуса, ответственный за глобальную стратегию „Азова“, сказал Bellingcat, что движение искало „всех потенциальных сторонников“ и „потенциальных лоббистов“ в США, и надеялось» наладить контакты с американскими военными«, — отмечают журналисты.
В публикации Bellingcat описывает контакты представителей «Азова» с зарубежными, в частности американскими представителями праворадикальных организаций. Среди них — покойный Андрей Онещук. Он был членом насильственной американской неонацистской организации Atomwaffen Division.
«В подкасте «Азова» Онещук обсуждал вопросы, с которыми сталкиваются американцы, которые хотели присоединиться к Азову, и выразил заинтересованность в том, как привлечь молодежь к национализму в Америке. Ему рекомендовали попробовать присоединиться к «Азову», — отмечает Bellingcat.
Кроме того, по информации журналистов, осенью 2018 года «Национальный корпус» поддержал усилия гражданина Норвегии и национал социалистического революционера Иоахима Фурхольма по привлечению американских националистов в Украину, чтобы они участвовали в войне на Донбассе.
«Эти усилия специально предусматривали участие в украинской войне против российской агрессии как возможность для американских правых получить боевой и другой практический опыт, который будет использован позже в США после возвращения домой. Фурхольм также выступил на политическом митинге, организованном Национальным корпусом перед парламентом Украины в сентябре 2018 года», — пишут журналисты.
Также в Bellingcat заявляют, что имеют доказательства того, что Национальный корпус контактирует с вероятными бывшими членами вооруженных сил США, которые сейчас находятся в Украине.
«Эта повестка дня (о сотрудничестве с иностранцами — Ред.) обобщена международным секретарем политического крыла «Азова» Национального корпуса, как «мировая консервативная революция», направленная на «защиту белой расы», — заключают журналисты.
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