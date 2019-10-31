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В Кабмине считают дикостью попытки внести полк «Азов» в список террористических организаций в США

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В Кабмине считают дикостью попытки внести полк «Азов» в список террористических организаций в США

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда считает дикостью и чушью попытки конгрессменов США внести отдельный отряд особого назначения Национальной гвардии Украины «Азов» в список террористической организацией в Соединенных Штатах Америки.

«С начала недели я в Мариуполе, приняла участие в нескольких мощных форумах, провела с десяток встреч с чиновниками, международниками. Никто не стрелял, мы не прятались в подвалах, мы побывали на открытии современного нововозведенного офиса. Почему? Потому что в 2015-м бойцы Азова пошли в наступление в направлении Широкино и отбросили врага на километры вглубь. Выгрызли, отвоевали кусок нашей земли вокруг Мариуполя, обезопасив его от артобстрелов», — написала Коляда на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр подчеркнула, что за 5 лет войны бойцы данного подразделения воевали на разных участках, наступали, штурмовали, обороняли и защищали Украину.

«Поступок конгрессменов США, которые пытаются протащить Азовцев в список террористов, считаю дикостью и чушью! Наши воины — наши защитники!», — подчеркнула Коляда.

Свое сообщение министр завершила хештегом «Ветеран не террорист».

Также в комментариях Коляда отметила, что предыдущий пост на эту тему был удален из социальной сети. «Тот пост снесли», — написала она.

Как сообщалось, в октябре группа из 40 членов Палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом потребовали от госсекретаря Майкла Помпео объяснений, почему некоторые экстремистские формирования, в том числе «Азов», не включены в список международных террористических организаций (FTO).

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В ответ на это министр иностранных дел Украины Арсен Аваков на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн прокомментировал официальную позицию Украины относительно информационной кампании по дискредитации подразделения «Азов», подчеркнув боевую эффективность спецподразделения, и заявил, что это «спланированная гибридная попытка спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире».

Позже глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция «Слуга народа») подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, которые обратились к госсекретарю США Помпео с призывом внести «батальон «Азов» в список террористических организаций.

США, Азов, Оксана Коляда
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