В Нацгвардии подтвердили запрет США передавать американское оружие «Азову»

США запретили передавать американское оружие полку «Азов», который входит в состав Национальной гвардии Украины. Этот факт подтвердил заместитель командующего Нацгвардии Олег Кулик.
«Да, было такое решение (запрет США передавать их оружие полку Нацгвардии „Азов“ — Ред.). И мы выполняем договоренности с нашими американскими партнерами», — сказал Кулик в интервью агентству «Украинские новости», опубликованном в среду.
При этом он отметил, что у ведомства достаточно своего оружия, чтобы полностью обеспечить это подразделение. «У них есть все необходимое для выполнения поставленных перед ними задач: и бронетехника, и минометы, стрелковое оружие, снайперские комплексы», — уточнил Кулик.
Напомним, что администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что полк «Азов» не имеет на вооружении этих комплексов.
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