Президент Европейского совета выступил в Раде с речью на украинском языке

Президент Европейского совета Дональд Туск выступил в Верховной раде с речью на украинском языке.

Туск выступил в рамках заседания Рады, посвященного годовщине событий на Майдане, отмечает Европейская правда.

«Я прибыл к вам в 5-ю годовщину драматических событий на Майдане, в годовщину Революции достоинства, чтобы поблагодарить всех украинцев и их избранников, независимо от партийных разногласий. Я приехал как президент Европейского совета, но также как поляк — ваш ближайший сосед и сердечный, доброжелательный друг», — сказал Туск, начиная выступление.

В сессионном зале, помимо депутатов, присутствовали президент Петр Порошенко и члены правительства.