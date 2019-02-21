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«Мураев лег под очередных спонсоров»: СМИ сообщили о предательстве политиком избирателей

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«Мураев лег под очередных спонсоров»: СМИ сообщили о предательстве политиком избирателей

Народный депутат, лидер партии «Наши» Евгений Мураев финансируется главой МВД Арсеном Аваковым и главой Союза армян Украины Виленом Шатворяном. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщил NewsOne.

В частности, сообщается, что в данный момент поступления от Авакова и Шатворяна являются основным источником финансирования предвыборной кампании Евгения Мураева и в целом деятельности его политического проекта.

«Сперва Евгений брал у Кремля, потом — у Банковой, а теперь получает деньги от Авакова с Шатворяном. Это еще одно доказательство беспринципности и еще одно предательство Мураева», — рассказал источник.

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Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что Евгений Мураев по заданию Банковой хочет сорвать объединение партий центра и юго-востока страны. Доказательством этому послужил его донос в СБУ на бывших соратников, он назвал «пятой колонной» Кремля. А также тот факт, что сам Мураев признает давние дружеские отношения с главой Администрации президента Игорем Райниным.

Арсен Аваков, Евгений Мураев
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