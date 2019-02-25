Певица Maruv заявила о давлении на нее и готова отказаться от выступлений в РФ

Певица Maruv, одержавшая победу в национальном отборе на Евровидение, заявила, что на нее оказывают давление в попытках заставить отказаться представлять Украину на песенном конкурсе.
«Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на „Евровидение-2019“, получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять», — написала певица на своей официальной странице в Фейсбук в понедельник.
Певица заявила, что готова отказаться от выступлений в России и взять на себя все расходы по участию в конкурсе:
«Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе» — подчеркнула Maruv.
Исполнительница рассказала, что договор НТКУ запрещает ей любую импровизацию на сцене (нарушение приведет к штрафу в около 2 млн гривен) и несогласованное общение с журналистами, а также обязывает исполнять любые требования и указания НТКУ.
«Взамен от НТКУ я ничего не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки» — отметила она.
«Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе „Евровидение-2019“» — подытожила Maruv.
Напомним, что 23 февраля певица Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 и должна представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года.
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