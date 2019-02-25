ООН отмечает беспрецедентное число жертв среди мирного населения Афганистана

По оценкам ООН, в результате вооруженного конфликта в Афганистане в прошлом году погибло свыше 3800 мирных жителей, в том числе 927 детей. Таких больших потерь среди мирного населения не было последние десять лет, сообщает Голос Америки.

В докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), опубликованном в воскресенье, говорится, что в прошлом году в результате эскалации насилия около 7200 человек получили ранения, а общее количество жертв среди мирного населения выросло на 5 процентов.

Составители доклада объясняют рост жертв среди гражданского населения всплеском атак смертников из группировки «Исламское государство — провинция Хорасан» и увеличением числа пострадавших от воздушных и поисковых операций проправительственных сил.

«Особенно шокирует тот факт, что число детей, убитых в этом году, оказалось беспрецедентно высоким», — заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, слова которой приводятся в докладе.

МООНСА возлагает вину за большинство жертв среди мирного населения (63 процента) на антиправительственные силы, из которых 37 процентов на Талибан, 20 процентов на «Исламское государство — провинция Хорасан» и 6 процентов на неустановленных боевиков.

Вину за остальные жертвы среди мирного населения составители доклада возлагают на афганские силы безопасности и их иностранных партнеров во главе с США.

«Это десятый ежегодный доклад ООН, в котором задокументировано тяжелое положение гражданского населения в афганском конфликте, в результате которого за десять лет были убиты более 32 тысяч и ранены около 60 тысяч мирных жителей», — заявил глава МООНСА Тадамити Ямамото.

Он вновь выступил с призывом прекратить боевые действия, чтобы положить конец человеческим страданиям в Афганистане.

«Вот почему сейчас мы должны прилагать еще больше усилий для достижения мира. Я призываю все стороны использовать любую возможность для этого», — сказал Ямамото.

Впервые за десять лет МООНСА зарегистрировала более 1000 жертв среди гражданского населения, в том числе 536 случаев гибели людей, в результате воздушных операций, заявив, что почти в 60 процентах случаев ответственность за них несут международные вооруженные силы во главе с США.

По официальным данным, американские военные сбросили 7362 бомбы или боеприпасов в Афганистане в 2018 году, что стало самым высоким показателем за один год, по крайней мере за последнее десятилетие.

Наращивание воздушных ударов было частью стратегии администрации Трампа с целью вынудить Талибан сесть за стол переговоров. Однако, несмотря на эту кампанию, вырваться из тупика на поле боя не удалось, и боевики продолжали овладевать новыми территориями.

Талибан поспешил объявить доклад МООНСА «тенденциозным» и пропагандистским материалом, заявив, что авторы не представили «каких-либо доказательств или обоснований», возлагая на группировку вину за 37 процентов жертв среди мирного населения.

«Вся афганская нация является свидетелем того, что американские захватчики, по их собственному признанию, сбросили более 7 тысяч бомб на афганцев за последний год», — отмечается в заявлении Талибана. Талибан возложил вину за «80 процентов» всех жертв среди мирного населения на американские и афганские силы, заявив, что члены группировки проявляют крайнюю осторожность, когда речь идет о жизни мирных жителей.

Доклад о жертвах среди гражданского населения появился за день до возобновления мирных переговоров США и Талибана в Катаре с целью содействия мирному урегулированию конфликта в Афганистане. С осени прошлого года стороны провели несколько встреч и сообщили о «значительном прогрессе» в деле завершения войны после их контактов месяц назад в столице Катара Дохе.