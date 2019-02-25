В Лондоне вступил в силу запрет на рекламу вредных продуктов питания в общественном транспорте

Запрет на рекламу в общественном транспорте вредных для здоровья продуктов питания вступил в силу в понедельник в британской столице. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.
Начиная с этой недели, в метро и наземном транспорте Лондона начнут убирать рекламу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира. Кроме того, представители Транспортного управления Лондона заявили об ужесточении мер контроля за всеми рекламными объявлениями продуктов питания. Мэр Лондона Садик Хан, инициировавший эту кампанию в мае 2018 года, намерен решить проблему детского ожирения в столице, отмечает BBC.
"Мэр уверен, что эти изменения не только сократят пристрастие детей к нездоровой еде, но и помогут жителям Лондона сделать выбор в пользу более здоровой еды для себя и для своих семей", - цитирует издание слова представителя Хана.
По сведениям вещательной корпорации, доля детей возрасте 10-11 лет, страдающих избыточным весом, составляет в Лондоне около 40%, что является одним из самых высоких показателей среди европейских столиц.
Ожирение уже давно стало серьезной проблемой не только в Лондоне, но и для всего Соединенного Королевства. Согласно последнему ежегодному отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Великобритания является страной с самым большим в Западной Европе процентом граждан, страдающих от ожирения. По оценкам ОЭСР, у 26,9% жителей Великобритании индекс массы тела превышает 30, а любое значение выше 30 с медицинской точки зрения рассматривается как ожирение первой степени. Также отмечается, что с 90-х годов прошлого века число людей, испытывающих проблемы с лишним весом, увеличилось в стране на 92%.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016