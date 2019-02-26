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Порошенко в Одессе встретился с Волкером и посетил американский эсминец

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Порошенко в Одессе встретился с Волкером и посетил американский эсминец
Фото: Максим Войтенко

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером на борту прибывшего в порт Одессы американского ракетного эсминца «Дональд Кук» (USS Donald Cook (DDG 75).

«Сегодняшний визит американских судов в Одессу является яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Очень символично, что наша встреча с американскими партнерами состоялась именно на борту легендарного эсминца „Дональд Кук“, который является очень частым гостем в Черном море», — написал Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

«Это также важный сигнал Кремлю: во-первых, что Крым украинский, во-вторых, что свобода мореходства в регионе будет обеспечена, как гарантированная конвенцией ООН по морскому праву, и в-третьих, что украинско-американское партнерство едино, как никогда, и мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, в том числе, оборонной», — добавил глава государства.

Петр Порошенко высоко оценил увеличение военного присутствия США в Черном море.

«Очень ценю то, что наши американские партнеры увеличили военное присутствие в Черном море в ответ на нашу просьбу. Это важный ответ на не провоцированное нападение и акт агрессии против украинских кораблей, который произошел 25 ноября прошлого года. Агрессия Кремля, хочу подчеркнуть, затрагивает не только жизненные интересы Украины. Она затрагивает и вопросы безопасности ЕС, НАТО в Черном море», — цитирует его пресс-служба.

В свою очередь, Курт Волкер заверил, что США стоят на позиции твердой поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Как сообщалось, «Дональд Кук», оснащенный системой противоракетной обороны «Иджис», наряду с эсминцами ВМС США «Карни», «Росс» и «Портер», размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота, и зашел в Одессу 25 февраля. Американский эсминец, несущий до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля.

Петр Порошенко, Курт Волкер, USS Donald Cook
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