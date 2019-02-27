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СМИ: «Королева Козина» Лариса Ильенко продолжает зарабатывать сотни миллионов на незаконной добыче песка

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СМИ: «Королева Козина» Лариса Ильенко продолжает зарабатывать сотни миллионов на незаконной добыче песка

Депутата Обуховского райсовета и одновременно гендиректора известного киевского завода Ларису Ильенко небезосновательно подозревают в создании целого ряда фирм по незаконной добыче песка в прибрежной зоне Днепра от Козина под Киевом до Обухова, пишет Антикорр.

По данным издания, еще несколько лет назад по факту незаконной добычи недр (песка) было открыто ряд уголовных производств, в которых фигурировали фирмы, аффилированные c госпожой Ильенко. Сегодня ряд СМИ снова поднимает этот вопрос, поскольку с каждым годом ущерб, нанесенный природе от незаконной добычи песка фирмами Ларисы Ильенко, увеличивается с каждым весенним паводком. Кроме того, нерешенным оказался вопрос о привлечении госпожи Ильенко к ответственности за нападение на журналистов, угрозы применения насилия в отношении сотрудников СМИ и препятствие журналистской деятельности.

Все вышеупомянутые факты имели место, когда журналисты совместно с активистами, устроили рейды вдоль побережья Днепра от Киева до Обухова с целью выявить места незаконной добычи песка. Именно в одном из таких нелегальных карьеров и произошло столкновение с угрозами. Когда журналисты и прибывшие по вызову сотрудники полиции пытались пройти на территорию незаконного карьера, чтобы остановить разграбление недр, туда же «по звонку» примчалась и госпожа Ильенко. Как говорится, на воре и шапка горит. Не будь она «при делах», — зачем бы ей было ехать в этот незаконный карьер? А будь бизнес законным — то тем более, ведь документы есть, все права защищены и так далее, пишут журналисты.

Когда активисты и журналисты, заподозрив добытчиков песка в незаконной деятельности, решили законными методами приостановить работу техники, один из «решал», с которыми прибыла госпожа Ильенко, набросился на них со криком: «Сейчас приедет охрана и всех вас перестреляет!», — пишет издание.

«Какая охрана? Ну, наверное, завода АТЕК. Ведь карьера к креслу гендиректора этого предприятия у Ларисы Ильенко начиналась именно с должности начальника охраны предприятия. Понятно, что сегодня, пребывая в статусе гендиректора АТЕК, Лариса Ильенко и подавно имеет влияние на охрану. Но вот какое отношение охрана предприятия имеет к незаконной добыче песка — вопрос к правоохранителям. Есть, конечно, и другой вариант: госпожа Ильенко заказала себе охрану в УГО, и именно эта охрана имелась в виду спутником госпожи Ильенко, когда шли угрозы. Но это маловероятно, ведь на госпожу Ильенко никто не нападал, и охрана УГО — не „киллеры по вызову“, чтобы приехать и перестрелять. А вот сама госпожа Ильенко и ее люди — наоборот», — отмечает Антикорр.

Позже в СМИ появилась информация, что песок, который добывается под Киевом в Обуховском районе, действительно «нелегальный». Но госпожа Ильенко, якобы, не имеет к добыче никакого отношения. Вывозили песок ее фирмы. А вот добывали — не ее. Эта информация появилась уже в 2018 году после серии громких скандалов с избиением журналистов на других незаконных песчаных карьерах. Как потом выяснилось, эти карьеры принадлежат «конкурентам» госпожи Ильенко по нелегальному бизнесу. Но ведь это вовсе не означает, что госпоже Ильенко и ее «соратникам» должны сойти с рук угрозы журналистам физической расправой, полагает издание.

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Сегодня журналисты ждут результатов расследования уголовных производств. Но дело всячески тормозится, ведь, как удалось выяснить СМИ, у госпожи Ильенко есть родственник в СБУ, но информация о нем засекречена. Кроме того, незаконная добыча песка приносит, по приблизительным подсчетам, 200 тыс. грн дохода в день (!!!). Этого достаточно, чтобы подкупами саботировать расследования на всех возможных уровнях, что, с учетом нынешней бюрократии и неразберихи, да перегруженности следственно-судебных органов, скорее всего, и делается, подозревает издание.

коррупция, Козин, Лариса Ильенко
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