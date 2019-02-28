СМИ сообщают о конфликте интересов депутата Обуховского райсовета Ильенко

Скандальная депутат Обуховского районного совета Киевщины, занимающая также должность гендиректора завода-банкрота «АТЕК», Лариса Ильенко продолжает строить свою политическую карьеру и занимается как нелегальным бизнесом, так и скрывает свою незаконную предпринимательскую деятельность за вполне легальной бизнес-деятельностью, пишет ОРД.

Ранее СМИ писали, что Лариса Ильенко, или как ее называют «королева Козина» (за теневую добычу песка в Киевской области), наряду с тем, что имеет депутатский мандат, ведет еще и предпринимательскую деятельность, владея рядом компаний. Это, напомним, прямо запрещено законом Украины о противодействии коррупции. Налицо явный конфликт интересов и коррупция с искушениями использовать свое положение для заработка.

Недавно вскрылся еще один интересный факт из неоднозначной и скандальной биографии госпожи Ильенко. Семья депутата райсовета до сих пор владеет рестораном «Лукоморье» на ул. Наумова, 25 на Новобеличах в Святошинском районе Киева. Формально, согласно с данными из Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, заведение общепита зарегистрировано на двух дочерей Ильенко. Все бы нормально — Конституция и законы Украины не препятствуют бизнес-деятельности гражданам. Но не в случае с Ларисой Ильенко. Поскольку и в этой ситуации явно сыграл конфликт интересов государства и кармана депутата райсовета.

Так, по информации адвоката Вадима Хабибуллина, «Лукоморье» было построено без каких-либо разрешительных документов на расположение кафе/ресторана, и тому подобное. Заведение располагается фактически впритык к жилому дому и находится на территории лесного фонда.

Обращение в правоохранительные органы по этому поводу так ничего и не дали. Это и понятно: уже давно ходят слуги, что Ильенко имеет влиятельных правоохранительных ведомствах (в частности, в СБУ), но и во властных структурах. Поэтому скандал вокруг захвата земли под кафе и строительство ресторана как-то стих, уголовное дело застопорилось (как кстати и другие дела, где фигурирует «королева Козина»).

Также Хабибуллин подозревал, что за вывеской ресторана скрывается схема возможного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывание семьей Ильенко денег, заработанных депутатом на подпольной добыче песка. В этой связи адвокат требовал от налоговиков провести налоговую проверку и возбуждения уголовных производств.

В качестве аргумента адвокат приводил тот факт, что средний счет в ресторане составляет около 1 тыс. грн, а заведение рассчитано, по его оценкам, на 200 мест. То есть заведение, как минимум прибыльное, но почему тогда до сих пор его владельцы (в первую очередь Лариса Ильенко) не узаконили землю под ним, остается неясным. Судя по декларации, Лариса Ильенко живет небедно, являясь мультимиллионером.

Ответ на этот вопрос отчасти дают коллеги Ильенко по райсовету. По словам некоторых представителей депутатского корпуса, у «королевы Козина» просто-напросто, как говорится, «сорвало планку» от безнаказанности и денег. «Она настолько уверовала в свои возможности и власть денег, что уже попросту ничего не боится. Постоянно откупается от „органов“, когда возникают какие-то проблемы, и ненавидит журналистов, которые пишут о ее „грехах“ и незаконной деятельности», — рассказал изданию на правах анонимности представитель райсовета.

Другие источники сейчас сообщают, что в последнее время Ильенко пытается вести переговоры с представителями власти и лидерами влиятельных в стране партий о поддержке и «иммунитете». Тем не менее, по слухам, в ряде политсил и на Банковой серьезно засомневались, что власть имущие нуждаются в таком одиозном «кадре», как Лариса Ильенко, против которой вскоре могут начаться независимые расследования и выдвижение обвинений.