Одному из участников акций «желтых жилетов» дали три года тюрьмы

Один из участников протестов движения «желтых жилетов» был приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения исправительным судом города Кан (запад Франции), в том числе за насилие в отношении полицейских во время демонстраций в январе. Об этом в четверг сообщило агентство France-Presse.
«Это очень тяжелое наказание, — отметила адвокат 43-летнего мужчины, чье имя не указывается. — Политика репрессий на национальном уровне не пойдет на пользу разрешению ситуации с «желтыми жилетами».
По данным агентства, мужчина неоднократно подвергался судебному преследованию, в частности за «насильственные действия» в отношении представителей закона. Оно также указывает, что во время протестов 5 и 12 января в городе Кан, в которых принимал участие осужденный, манифестанты забрасывали полицейских камнями и металлическими шариками.
Осужденный с решением суда не согласился, отметив, что во время одной из манифестаций ему действительно пришлось применить силу против «людей в обмундировании», когда полиция использовала слезоточивый газ. Однако, по его словам, такая мера была необходима, чтобы оттащить раненных манифестантов из зоны столкновения с полицией.
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