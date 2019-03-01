СМИ узнали о сотрудничестве людей Тимошенко и Новинского

Алексей Кучеренко, который является доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко, ведет кампанию за снижение тарифов совместно с заместителем главы «Партии мира» Максимом Гольдарбом. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «UA: Перший»).

Экс-министр ЖКХ в правительстве Тимошенко Алексей Кучеренко и экс-прокурор из Донецкой области Максим Гольдарб являются соучредителями ОО «Тарифная мобилизация», которая ведет публичную кампанию за снижение тарифов.

В то же время, Максим Гольдарб является заместителем главы «Партии мира», которую возглавляет руководитель депутатской фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде Вадим Новинский.

Гольдарб работал в органах прокуратуры Донецкой области, во времена президентства Виктора Януковича перевелся в Киев. Когда министром обороны был Павел Лебедев, Гольдарб стал аудитором в Министерстве обороны.

В сюжете Слідство.Інфо «Восточная война» говорилось, что Союз офицеров заявлял, что Максим Гольдарб может быть причастен к закупке топлива для нужд армии по завышенным ценам. А военная прокуратура возбуждала уголовное дело о халатном отношении Гольдарба к воинской службе.

Кучеренко в комментарии журналистам сказал, что совместная деятельность с Гольдарбом — не политическая.

«Ну, она же не политическая, организация создавалась именно для того, чтобы делать публичный аудит, не только тарифов — вообще монополий, публичных компаний. Когда создавалась „Тарифная мобилизация“, не было ни Новинского, ни „Партии мира“. Цена на газ не влияет на то, кто в какую партию входит», — заявил Алексей Кучеренко.

Подобную позицию озвучил и Вадим Новинский. Он считает, что Кучеренко и Гольдарб сотрудничают как профессионалы.

«И один, и другой являются профессионалами в тарифной политике в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Нет, это не свидетельствует об общности позиции Тимошенко и «Партии мира», — отметил Новинский.

Однако на вопрос, кого бы он поддержал во втором туре выборов президента, если бы туда вышли Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, Новинский ответил: «Точно не Порошенко».

Напомним, что ранее «Схемы» обнаружили вероятные манипуляции с партийными взносами в пользу «Батькивщины».