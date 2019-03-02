В Турции рассчитывают в ближайшее время подписать соглашение о ЗСТ с Украиной

Турция и Украина, возможно, в ближайшее время подпишут соглашение о введении зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет ЕП со ссылкой на Anadolu.
Сейчас Турция имеет соглашения о ЗСТ с 20 странами. По словам министра, продолжаются переговоры по этому вопросу еще с 17 странами, в частности с Эквадором, Украиной, Японией, Таиландом и Индонезией.
«С Украиной, в частности, переговоры находятся на последнем этапе. Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, подпишут в ближайшее время. С Японией соглашение будет подписано в июне», — отметил Чавушоглу.
Отметим, что в начале февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал политические консультации по ЗСТ между Украиной и Турцией.
В 2012 году задачу создания зоны свободной торговли с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил премьер Виктор Янукович.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что переговоры должны завершиться до конца 2018 года.
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