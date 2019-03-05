Международные резервы Украины за месяц сократились почти на 3%

Международные резервы Украины в феврале 2019 года сократились на 2,9% и по состоянию на 1 марта составляли $20,22 млрд (в эквиваленте), соответствующие предварительные данные приведены на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Напомним, что чистые международные резервы НБУ в январе сократились на 0,5% с 9,644 млрд долларов до 9,592 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В 2018 году чистые резервы выросли на 44,6% с 6,672 млрд долларов.
Официальные резервные активы НБУ в январе сохранились на уровне 20,82 млрд долларов.
В 2018 году они выросли на 10,7% с 18,808 млрд долларов.
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