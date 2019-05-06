Климкин напишет заявление об отставке и займется политикой

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провёл плодотворную встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским и намерен предложить ему свою отставку. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Меня никто не будет увольнять, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре — и я считаю, это будет правильным — позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах как внешняя политика, как оборона. Конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю. Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические. Это соответствует моим планам», — сказал он журналистам в понедельник в Киеве.
Министр отметил, что провёл «очень хорошую встречу» с Зеленским.
«Мы обсудили разные вопросы. И я считаю, что там, где совпадают принципы и приоритеты — и я в этом очень оптимистичен — мы, безусловно, будем работать. Это касается как будущих советов, если они будут нужны, также и возможного участия в переговорах», — пояснил Климкин.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016